В РФ обнулят НДС для туроператоров, организующих туры в Белоруссию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В России в ближайшее время планируется ввести нулевой НДС для туроператоров, организующих туры в Белоруссию, а также приравнять их к операторам внутреннего туризма, снизив сумму финансового обеспечения. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Как отметил министр, выступая на стратегической сессии "Углубление интеграционных процессов в рамках Союзного государства в гуманитарной сфере", российская и белорусская сторона синхронизировали законодательства двух стран в туристической сфере, чтобы бизнесу было более выгодно сотрудничать со своими партнерами из Союзного государства в сфере туризма.

"В прошлом году почти полмиллиона российских туристов посетило Белоруссию. За первое полугодие 2023 года – уже более 400 тысяч. Количество поездок белорусских гостей по России также растет и постепенно возвращается на допандемийный уровень", - цитирует пресс-служба Минэкономразвития выступление министра.

Туристическая отрасль, по его словам, усиливает интеграцию в Союзном государстве. Взаимные поездки все больше стимулируют деловую активность в регионах, а трансграничный характер турбизнеса позволяет запускать совместные проекты.

"Одна из основных совместных задач – подготовить кадры в сфере туризма. В данный момент приводим к единому стандарту оценку работы российских и белорусских экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также оценку качества гостиничных услуг и требований по финансовой ответственности туроператоров", - сказал он.

Решетников напомнил, что в начале июня в Сочи был представлен новый брендовый маршрут "Край звонких гуслей", который начинается в Минске и продолжается в России с посещением главных достопримечательностей Йошкар-Олы и Козьмодемьянска.

"Подобный трансграничный туристический маршрут способствует росту не только туризма, но и стимулирует развитие всей сопутствующей инфраструктуры и сферы услуг - транспорта, размещения, питания, экскурсионных и культурных программ", - заключил министр.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщали, что Белоруссия – самое популярное направление туристических поездок россиян среди стран СНГ.

НДС для туроператоров по внутреннему туризму, организующих путешествия по России, был обнулен в июле.