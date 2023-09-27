Минэкономразвития РФ поддержало идею введения в отелях системы самозаселения

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития поддержало инициативу туротрасли с введением автоматизированной системы бесконтактного заселения в гостиницы, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

"Мы договорились сделать совместно с федеральным центром компетенций в рамках нацпроекта по производительности труда точку компетенций по производительности, чтобы посмотреть внутри бизнес-процессы и бизнес-стандарты и избавляться от необязательных требований. Первое, с чем отрасль к нам пришла, это сделать регистрацию в отелях без обязательного ресепшна, без обязательного человека. Почему нет? У нас есть и биометрия, распознавание лиц. Надо активно внедрять инновации", - сказал он, выступая на отраслевой конференции в Москве.

Также министр отметил необходимость расширения кадрового состава в туризме, а также повышения им заработной платы.

"У нас 400 тыс. человек персонала не хватает, из них 80 тыс. - квалифицированного. Туризм сейчас находится в числе отраслей с весьма скромным уровнем заработных плат. Здесь нужно и обеление, и рост производительности. Этот вопрос мы будем прорабатывать", - сказал он.

В свою очередь первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Мостуризма Евгений Козлов добавил, что на платформе для путешествий по России RUSSPASS появилась возможность забронировать не только гостиницы, но и квартиры.