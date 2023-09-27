КС запретил менять границы лесного фонда без явного согласия федеральных властей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Конституционный суд указал на недопустимость изменения границ земель лесного фонда при согласовании генплана городского округа без прямого одобрения уполномоченных органов власти. Такое постановление опубликовано на сайте КС.

Поводом к проверке частей 7 и 8 статьи 25 Градостроительного кодекса России стала жалоба собрания депутатов Кыштымского городского округа Челябинской области.

Это собрание в конце 2009 года приняло новый генеральный план городского округа, который перевел почти 5 га земель лесного фонда в границы населенных пунктов. Проект был направлен местной администрацией на согласование областному правительству и Министерству регионального развития в августе, но до декабря ответа на него не поступило. Отсутствие ответа уполномоченных органов в установленный срок считается, согласно оспариваемой норме, одобрением проекта.

Тем не менее в 2021 году Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу оспорил изменение границ лесного фонда в суде, так как это произошло без прямого одобрения Рослесхоза.

Поначалу Челябинский областной суд департаменту отказал, установив, что депутаты соблюли процедуру, но затем апелляционная инстанция отменила это решение, как и решение депутатов об изменении границ лесов.

КС признал оспариваемые нормы соответствующими Основному закону, так как они не позволяют местным властям считать одобренным проект, изменяющий границы земель лесного фонда, без положительного ответа от уполномоченного федерального органа.

КС признал, что по буквальному своему смыслу упомянутые нормы ГК РФ допускают согласование проекта генплана по умолчанию, но процедура согласования должна учитывать особенности правового режима лесного фонда как публичного достояния народа России с особым статусом.

"Оспариваемые нормы (...) не могут предполагать право представительного органа местного самоуправления в случае непоступления от федеральных органов по истечении установленного срока заключений на проект произвольно устанавливать границы населенного пункта в части включения в состав его территории земель лесного фонда, которое влечет существенные правовые, экологические и экономические последствия", - говорится в постановлении КС.

Так, при изменении границ муниципалитет сможет отнести земли в жилую или производственную зону. Между тем лесной фонд находится в федеральной собственности, значит, изменение его границ меняет правовое положение земель как в части охраны лесов, так и в части имущественных отношений, а значит, орган МСУ не вправе утверждать генплан без положительного ответа.

"При неполучении в установленный срок положительного заключения он обязан проявлять инициативу в получении сведений относительно подготовки заключения на проект", - говорится в документе.

Федеральные органы же в свою очередь должны соблюдать установленные сроки. Их бездействие можно оспорить в суде. При несогласии муниципалитета с их решением спорный вопрос также может решаться через суд.

КС также подчеркнул, что в ряде случаев с момента утверждения спорных генпланов могло пройти немало времени. В связи с этим суды должны в каждом конкретном случае оценивать последствия для граждан и юридических лиц и самостоятельно решать, допустимо ли вернуть земли в лесной фонд, на основе баланса как прав на благоприятную окружающую среду и правомочий РФ в сфере организации рационального использования лесов, так и прав частных лиц на частную собственность, на предпринимательскую деятельность, на жилище, а также с учетом потребности развития муниципалитета.

"Это предполагает, в частности, возможность вариативного (...) решения вопроса в отношении отдельных территорий населенного пункта, включенных в его границы из земель лесного фонда оспариваемым генеральным планом", - говорится в документе.

Судебные акты, принятые в отношении Кыштымского городского округа Челябинской области на основании частей 7 и 8 статьи 25 ГК РФ в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в этом постановлении, подлежат пересмотру.