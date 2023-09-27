Путин в четверг по видеосвязи проведет встречу с избранными главами регионов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг, 28 сентября в режиме видеосвязи проведет встречу с избранными главами субъектов Российской Федерации, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Во встрече примут участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в этот же день президент посетит праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.