Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Путин в четверг по видеосвязи проведет встречу с избранными главами регионов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг, 28 сентября в режиме видеосвязи проведет встречу с избранными главами субъектов Российской Федерации, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Во встрече примут участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в этот же день президент посетит праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Набиуллина привела аргумент против "китайского пути" для российского финрынка

Путин ждет от Минэнерго предложений по стабилизации рынка нефтепродуктов

Путин ждет от Минэнерго предложений по стабилизации рынка нефтепродуктов

Парламент Финляндии обсудит закрытие консульства России на Аландских островах

Российские активы Knorr-Bremse по выпуску тормозных систем перешли к "Транскомпоненту"

В Думу внесли законопроект, направленный на борьбу с финансовыми пирамидами

Роспотребнадзор не видит оснований для введения всеобщего масочного режима в РФ

Суд удовлетворил иск о возврате Дальнегорского ГОКа в госсобственность

Еще 23 британских подданных подпали под российские санкции

Еще 23 британских подданных подпали под российские санкции

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемические пороги в 35 городах России

Маршал Хафтар в Москве обсудил отношения между Ливией и Россией

Маршал Хафтар в Москве обсудил отношения между Ливией и Россией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });