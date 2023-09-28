Космонавты Прокопьев и Петелин прибыли в Звездный городок

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, в среду вернувшиеся на Землю с Международной космической станции (МКС), прибыли в подмосковный Звездный городок, кадры встречи космонавтов опубликовала госкорпорация "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

Космонавты прибыли в Звездный городок для прохождения медицинского обследования, выполнения программы послеполетных научных экспериментов и реабилитации. Согласно кадрам, экипаж встретили начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Максим Харламов и исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Прокопьев и Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио, вернулись на Землю с МКС на корабле "Союз МС-23" в среду, его спускаемый аппарат приземлился в 14:17 мск в 148 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Как сообщали в NASA, Рубио после прохождения всех медицинских тестов отправился на вертолете в Караганду, где должен был вылететь в США.

Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на МКС на корабле "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года. В связи с повреждением метеороидом радиатора корабля, миссию экипажа на МКС продлили до 27 сентября 2023 года. Экипаж вернулся на Землю на корабле "Союз МС-23", который прибыл на станцию в феврале для замены повреждённого "Союза МС-22".

Экипаж провел в космосе 370 суток 21 час 22 минуты, что стало самым длительным полетом по программе МКС.

На станции остался экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.