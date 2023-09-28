"Ростех" сообщил о возобновлении DDоS-атак на систему Leonardo

Наблюдаются "небольшие сбои" в ее работе, заявили в госкорпорации

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российская система бронирования авиабилетов Leonardo вновь подвергается DDоS-атакам, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Атаки на систему, как заявляют в госкорпорации, "идут с территории нескольких стран, включая Украину". "На данный момент наблюдаются небольшие сбои, но в целом система держится уверенно благодаря действиям наших специалистов", - отмечается в сообщении госкорпорации.

Система Leonardo последние месяцы регулярно подвергается хакерским атакам. Для их отражения задействована собственная команда информационной безопасности. Для усиления в условиях беспрецедентных атак, в которых задействованы более миллиона адресов, привлечены две дополнительные распределенные команды.

Главная задача, как заявляют в "Ростехе", - не допустить глобального обрушения системы и транспортного коллапса. Пресс-служба госкорпорации напоминает, что в мировой практике были примеры обрушения подобных систем. В частности, в 2013 году иностранная система бронирования Sabre оказалась парализована на полтора часа, этот инцидент затронул более 300 авиакомпаний по всему миру, в том числе и российские. В 2017 году из-за сбоя системы Amadeus более 130 перевозчиков из разных стран были вынуждены задержать рейсы.

Система "Леонардо" подверглась "массированной DDоS-атаке из-за рубежа", сообщали ранее в четверг в "Ростехе". О проблемах в ее работе успели заявить авиакомпании группы "Аэрофлот", Red Wings, Smartavia. Около полудня стало известно о восстановлении работы системы.