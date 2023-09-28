Оплата в приложении "Парковки России" временно недоступна на Android-смартфонах

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Оплата парковки в мобильном приложении "Парковки России" может быть временно недоступна у некоторых пользователей смартфонов, работающих на операционной системе (ОС) Android, по техническим причинам, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В настоящий момент по техническим причинам у некоторых пользователей с ОС Android может быть временно недоступна оплата парковки в мобильном приложении "Парковки России", - говорится в телеграм-канале департамента.

Отмечается, что оплатить парковку можно через СМС, портал parking.mos.ru и паркомат. По всем вопросам можно обращаться в единый контакт-центр "Московский транспорт", отметили в дептрансе.

Ранее в СМИ появилась информация, что приложение "Парковки" не работает.