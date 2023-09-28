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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Суд в Москве арестовал начальника кубанского управления МЧС Волынкина

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановлением суда в отношении Волынкина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 ноября 2023 года", - сообщили в суде в четверг.

Волынкину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Следователь в суде заявил, что Волынкин признал вину.

В деле идет речь о злоупотреблении полномочиями при исполнении госконтракта. За хищения при исполнении договора ранее был осужден руководитель работавшей по контракту компании, пояснил в суде следователь.

По некоторым данным, речь идет о контракте на поставки строительных материалов, при которых было похищено порядка 3 млн руб.

Сам Волынкин в суде пояснил, что ущерб по делу уже возмещен, и попросил не заключать его в СИЗО, указав на то, что он не собирается скрываться и мешать расследованию.

О задержании Волынкина стало известно в среду.

МЧС Олег Волынкин
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