ЦБ предложил кратно повысить штрафы для банков за обман потребителей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предлагает кратно повысить административные штрафы за нарушение банками прав потребителей при продаже финансовых продуктов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе международного банковского форума в Сочи, организованного Ассоциацией банков России.

"Мы видим, как многие банки очень быстро выводят новый продукт на рынок. Но почему-то проблему восстановления нарушенных прав решают месяцами, рассказывают, какие у них сложности технологические и так далее. Нам это абсолютно непонятно. И некоторые банки говорят, что у нас прибыль от того, что мы неправильно продали, гораздо больше, чем штрафы, которые мы можем заплатить. Мы сейчас готовим предложения по законопроекту, который кратно за такого рода вещи будет увеличивать штрафы", - сказала Набиуллина.

Она завила, что Банк России будет идти по пути стран, в которых за обман потребителей полагаются многомиллионные и многомиллиардные штрафы. "Мы будем идти по этому пути, потому что здесь ждать бесполезно и уговариванием здесь не обойдешься", - указала Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, что у регулятора есть законодательное право приостановить продажу отдельных продуктов и требовать от банка обратный выкуп, если эти продукты были проданы недобросовестным образом.

"Весной мы выявили ряд нарушений по продаже банками страховых и инвестиционных продуктов, особенно в крупных банках. И мы повторим осенью эти проверки, и если найдем повторное нарушение, то в этот раз уже применим жесткие меры, которые нам дал законодатель", - сказала Набиуллина.

Она также заявила, что ЦБ беспокоит продолжающийся рост жалоб на навязывание услуг. В частности, ЦБ видит проблему в сегменте онлайн-кредитования, где бывают случаи покупок скрытых страховок и других ненужных услуг.

"Нас беспокоит практика подтверждения по смс, проверочными кодами. Случаи, когда гражданину выдается кредит и огромная сумма страховки при этом, а человек не осознает, что подтверждением по смс одновременно одобряет эту страховку. К сожалению, такие случаи есть, и это прямое нарушение закона", - заявила она.