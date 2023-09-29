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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать за границу на самолетах ГТЛК

Это связано с рисками их ареста, сообщает источник в отрасли

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать за границу на самолетах ГТЛК
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать для полетов за границу самолеты "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли.

"Решение принято из-за риска ареста самолетов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства", - сказал собеседник агентства.

Исключения сделаны для рейсов в Белоруссию и Турцию.

По его словам, рекомендация действует с сегодняшнего дня "до особого решения" Росавиации.

"Интерфакс" направил запросы в Минтранс, ГТЛК, а также "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), "Россию" и S7, в парке которых есть самолеты, законтрактованные у группы ГТЛК.

Ранее в этом году сообщалось, что Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации SPV-компаний ГТЛК - GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe Designated Activity Company.

Росавиация ГТЛК
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