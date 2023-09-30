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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Режим ЧС ввели в Липецке из-за аварии на водоводе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Власти Липецка ввели режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне из-за аварии на водоводе, сообщила мэр города Евгения Уваркина в телеграм-канале в субботу.

"Ввели режим ЧС локального характера на муниципальном уровне. Создана оперативная группа для оперативного реагирования и информирования", - написала она.

По ее словам, во второй половине дня подрядчик обещает устранить пробоину.

"В этом случае к вечеру мы сможем восстановить водоснабжение", - добавила она.

В четверг стало известно, что на пересечении улиц Гагарина и Циолковского в Липецке прорвало водопровод. Прекращено водоснабжение потребителей микрорайонов 3, 4, 8 в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.

Липецк
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