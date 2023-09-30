Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки трех украинских оружейных складов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили три оружейных склада вооруженных сил Украины (ВСУ) и сбили 25 беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Уничтожены три склада боеприпасов 124-й, 126-й бригад территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорск Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

По его словам, уничтожены 25 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

За сутки отражены семь атак ВСУ на донецком направлении, две - на красно-лиманском и две - на южно-донецком.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

"Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Богдановка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - заявил он.

По данным Конашенкова, потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 430 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля; в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Краб" польского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, потери украинской армии за сутки составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам ВСУ в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики и отразили две атаки 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что потери ВСУ на данном направлении составили более 120 военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Краб" польского производства.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - сказал представитель военного ведомства.

По его данным, потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля; в ходе контрбатарейной борьбы поражены буксируемая гаубица М119 производства США, артиллерийская установка FH70 производства Великобритании, а также две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б".

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области", - сообщил Конашенков.

По его словам, потери украинских сил за сутки составили до 20 военнослужащих, два автомобиля; поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Конашенков также заявил, что на херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, а также три автомобиля.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102 районах", - заявил представитель военного ведомства.

Конашенков сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов РСЗО "Ураган", а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 482 самолета, 250 вертолетов, 7277 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12218 танков и других боевых бронированных машин, 1157 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6598 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13605 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.