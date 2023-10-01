Путин выступит перед участниками международного клуба "Валдай"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в заседании международного клуба "Валдай", также проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех".

В программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого в своем телеграм-канале выложил автор Павел Зарубин, был озвучен график президента.

На предстоящем заседании "Валдая" планируется речь президента, который по традиции озвучивает оценку происходящего.

Путин проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех". В графике президента обозначено и совещание с членами Совета безопасности РФ, а также другие события.