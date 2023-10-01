Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Путин выступит перед участниками международного клуба "Валдай"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в заседании международного клуба "Валдай", также проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех".

В программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого в своем телеграм-канале выложил автор Павел Зарубин, был озвучен график президента.

На предстоящем заседании "Валдая" планируется речь президента, который по традиции озвучивает оценку происходящего.

Путин проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех". В графике президента обозначено и совещание с членами Совета безопасности РФ, а также другие события.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Белгородской области сбит еще один беспилотник ВСУ

Минобороны РФ сообщило о двух сбитых ракетах, обломки которых упали в Крыму

Аксенов сообщил о сбитой ракете ВСУ над Джанкоем

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" становится обязательной

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" становится обязательной

Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском дроне в Белгородской области

Крымский мост временно закрыт для движения

Российские военные уничтожили еще два дрона ВСУ в Смоленской области

Временные ограничения вводились в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности

Средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Смоленской области

Банки с 1 октября не могут использовать SWIFT для переводов внутри России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });