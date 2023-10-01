Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Умер народный артист России Виталий Коняев

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Народный артист России Виталий Коняев умер 30 сентября на 87-м году жизни, сообщается в воскресенье на сайте Малого театра.

В театре выразили соболезнования родным, близким и всем почитателям таланта Коняева.

"Ровно 65 лет - вся творческая биография Виталия Анатольевича связана с нашим коллективом", - говорится в сообщении.

О времени и месте проведения церемонии прощания с Коняевым Малый театр сообщит дополнительно.

Коняев родился 11 мая 1937 года в Кронштадте. Он сыграл более ста театральных ролей. В кино он начал сниматься в конце 1950-х, в числе его работ - роли в фильмах "Тишина", "Щит и меч", "Город под липами", "Вариант "Омега", "Белый флюгер".

Виталий Коняев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Будущий запрет на экспорт топлива из РФ будет касаться тех, кто его не производил

В Белгородской области сбит еще один беспилотник ВСУ

Минобороны РФ сообщило о двух сбитых ракетах, обломки которых упали в Крыму

Аксенов сообщил о сбитой ракете ВСУ над Джанкоем

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" становится обязательной

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" становится обязательной

Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском дроне в Белгородской области

Крымский мост временно закрыт для движения

Российские военные уничтожили еще два дрона ВСУ в Смоленской области

Временные ограничения вводились в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности

Средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Смоленской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });