Умер народный артист России Виталий Коняев

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Народный артист России Виталий Коняев умер 30 сентября на 87-м году жизни, сообщается в воскресенье на сайте Малого театра.

В театре выразили соболезнования родным, близким и всем почитателям таланта Коняева.

"Ровно 65 лет - вся творческая биография Виталия Анатольевича связана с нашим коллективом", - говорится в сообщении.

О времени и месте проведения церемонии прощания с Коняевым Малый театр сообщит дополнительно.

Коняев родился 11 мая 1937 года в Кронштадте. Он сыграл более ста театральных ролей. В кино он начал сниматься в конце 1950-х, в числе его работ - роли в фильмах "Тишина", "Щит и меч", "Город под липами", "Вариант "Омега", "Белый флюгер".