Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

В Ульяновске школьники выпрыгнули из окна из-за сработавшей сигнализации

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Ульяновске в школе № 64 (Заволжский район) нештатно сработала сигнализация, несколько детей выпрыгнули из окна второго этажа, троим потребовалась медицинская помощь, сообщили "Интерфаксу" в региональном министерстве просвещения.

"Подтверждается такой факт, в школе № 64. Трое детей выпрыгнули из окна 2 этажа после того, как сработала сигнализация. Дети испугались", - сообщил собеседник агентства.

Пострадавшие были доставлены с травмами в больницу, врачи оценивают их состояние как стабильное. Возраст школьников в Минпросвещения не уточнили.

По факту проводится служебная проверка. По информации ведомства, сигнализация сработала "из-за скачков напряжения".

В прокуратуре Ульяновской области уточнили, что сработала пожарная сигнализация. Прокуратура Заволжского района Ульяновска в связи со случившимся начала проверку исполнения законодательства об образовании.

2 октября утром в связи с возникшей нештатной ситуацией на Ульяновской ТЭЦ-2 была временно ограничена выработка электроэнергии для жителей Заволжья. Была остановлена работа троллейбусов и объектов водоснабжения, в клиниках подключили генераторы. Сейчас электроснабжение в городе восстановлено.

Минпросвещения Ульяновск Ульяновская область Ульяновская ТЭЦ-2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 60% российских выпускников 9-х классов уходят в колледжи

"Интер РАО" начало частично ограничивать поставки электроэнергии в Китай

"Интер РАО" начало частично ограничивать поставки электроэнергии в Китай

Минздрав РФ отметил достаточность запаса вакцин от полиомиелита

Минздрав РФ отметил достаточность запаса вакцин от полиомиелита

Крымский мост перекроют на девять часов для ремонта в ночь на вторник

Крымский мост перекроют на девять часов для ремонта в ночь на вторник

Что произошло за день: воскресенье, 1 октября

Будущий запрет на экспорт топлива из РФ будет касаться тех, кто его не производил

В Белгородской области сбит еще один беспилотник ВСУ

Минобороны РФ сообщило о двух сбитых ракетах, обломки которых упали в Крыму

Аксенов сообщил о сбитой ракете ВСУ над Джанкоем

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" становится обязательной

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" становится обязательной
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });