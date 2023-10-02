В Ульяновске школьники выпрыгнули из окна из-за сработавшей сигнализации

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Ульяновске в школе № 64 (Заволжский район) нештатно сработала сигнализация, несколько детей выпрыгнули из окна второго этажа, троим потребовалась медицинская помощь, сообщили "Интерфаксу" в региональном министерстве просвещения.

"Подтверждается такой факт, в школе № 64. Трое детей выпрыгнули из окна 2 этажа после того, как сработала сигнализация. Дети испугались", - сообщил собеседник агентства.

Пострадавшие были доставлены с травмами в больницу, врачи оценивают их состояние как стабильное. Возраст школьников в Минпросвещения не уточнили.

По факту проводится служебная проверка. По информации ведомства, сигнализация сработала "из-за скачков напряжения".

В прокуратуре Ульяновской области уточнили, что сработала пожарная сигнализация. Прокуратура Заволжского района Ульяновска в связи со случившимся начала проверку исполнения законодательства об образовании.

2 октября утром в связи с возникшей нештатной ситуацией на Ульяновской ТЭЦ-2 была временно ограничена выработка электроэнергии для жителей Заволжья. Была остановлена работа троллейбусов и объектов водоснабжения, в клиниках подключили генераторы. Сейчас электроснабжение в городе восстановлено.