Нововоронежская АЭС отключила энергоблок №6 на ремонт с перезагрузкой топлива

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС вывела шестой энергоблок в плановый ремонт с модернизацией электротехнического оборудования, сообщила пресс-служба атомной станции.

"1 октября 2023 года в 03:30 (мск) энергоблок №6 Нововоронежской АЭС был отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР). Его продолжительность согласно годовому графику ремонтной кампании составит почти два месяца", - говорится в сообщении.

Специалисты выполнят ремонт основного и вспомогательного оборудования АЭС с последующей перегрузкой топлива и осуществят контроль металла реакторной установки.

Запланированы также работы по модернизации на электротехническом оборудовании, измерительных каналах температурного контроля, а также в системах пассивного отвода тепла и др. В частности, будет установлен новый статор генератора (усовершенствованной конструкции), что позволит снизить вибрацию и повысит надежность работы оборудования, а значит, общий уровень безопасности АЭС.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе находятся энергоблоки №№4, 5 и 7.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году – второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году и в будущем тоже будет выведен из эксплуатации. Пятый блок в 2010 году был остановлен для работ по продлению сроков его эксплуатации, в 2011 году введен обратно в строй. Четвертый блок введен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

Энергоблок №6 сдан в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 года, №7 – в октябре 2019 года.