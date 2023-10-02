Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Крымский мост перекрыли для движения автомобилей до утра вторника

Крымский мост перекрыли для движения автомобилей до утра вторника
Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост будет перекрыт ориентировочно на девять часов до утра вторника для проведения ремонта, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 6:00 3 октября", - говорится в сообщении.

Крымский мост уже перекрывали подобным образом в ночь на 29 сентября для ремонта правой стороны его автодорожной части. В тот раз строители выполнили работы на полчаса быстрее, чем ожидалось по графику.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кадыров одобрил кандидатуру своей дочери на пост зампреда правительства Чечни

Что произошло за день: понедельник, 2 октября

Суд по иску АСВ запретил экс-банкиру Мотылеву выезжать из России

Росфинмониторинг внес Коломойского в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Коломойского в перечень террористов и экстремистов

ФАС направила запросы трем производителям курятины по поводу обоснованности цен

ФАС направила запросы трем производителям курятины по поводу обоснованности цен

В Кремле заявили о продолжении контактов "Газпрома" с Молдавией

Песков назвал временным явлением отказ США от полномасштабной финпомощи Украине

Песков назвал временным явлением отказ США от полномасштабной финпомощи Украине

В Ульяновске школьники выпрыгнули из окна из-за сработавшей сигнализации

Более 60% российских выпускников 9-х классов уходят в колледжи

"Интер РАО" начало частично ограничивать поставки электроэнергии в Китай

"Интер РАО" начало частично ограничивать поставки электроэнергии в Китай
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });