Крымский мост перекрыли для движения автомобилей до утра вторника

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост будет перекрыт ориентировочно на девять часов до утра вторника для проведения ремонта, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 6:00 3 октября", - говорится в сообщении.

Крымский мост уже перекрывали подобным образом в ночь на 29 сентября для ремонта правой стороны его автодорожной части. В тот раз строители выполнили работы на полчаса быстрее, чем ожидалось по графику.