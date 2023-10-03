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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Военные РФ нанесли авиаудары по украинским войскам на купянском направлении

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Два авиационных удара нанесены по пунктам временной дислокации подразделений вооруженных сил Украины на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении оперативно-тактическая авиация группировки войск "Запад" нанесла два авиационных удара по пунктам временной дислокации подразделений 47-й механизированной бригады 7-го стрелкового батальона и складу горюче-смазочных материалов в районах Терны, Новолюбовка", - сказал Зыбинский.

Он также сообщил, что в полосе обороны 1-й танковой армии тяжёлой огнеметной системой нанесен удар по взводному опорному пункту 21-й механизированной бригады в районе Площанки.

"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 152-мм буксируемая гаубица 2А65 "Мста-Б", 122-мм артиллерийское орудие Д-30 и два миномета в районах Лозовая, Першотравневое, Синьковка и Берестовое", - сообщил Зыбинский.

Кроме того, сказал он, огнем вооружения зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах Кривошеевки и Николаевки.

"Общие потери противника составили до двух взводов живой силы, два пикапа, один грузовой автомобиль", - сообщил Зыбинский.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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