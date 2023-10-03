К 2030 году будут чаще ходить поезда между Москвой и соседними областными центрами

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - К 2030 году планируется в несколько раз сократить интервалы движения пригородных поездов между столицей и областными центрами ближайших регионов в рамках развития Центрального транспортного узла (ЦТУ), в часы пик поезда будут ходить каждые 20-30 минут, сообщает сайте мэрии Москвы.

"Сейчас жителям таких городов, как Калуга, Тула, Рязань, Тверь, Владимир, приходится ждать пригородного электропоезда от 45 минут до трех часов. Через семь лет между столицей и областными центрами железнодорожное движение станет более интенсивным. Предполагается, что пригородные поезда в часы пик будут ходить каждые 20-30 минут", - говорится в сообщении.

По прогнозам, время ожидания поезда на вокзалах в региональных центрах ЦТУ сократится в шесть раз. Для этого должна быть обновлена железнодорожная инфраструктура на отдельных участках. Также планируется обновление подвижного состава за счет отечественных поездов.

В регионах, которые соединяет ЦТУ, проживают более 31 млн человек. Планируется, что к 2030 году, когда узел будет полностью готов, транспортное сообщение может улучшиться почти для четверти населения страны.

Если правительство утвердит уже подготовленную федеральную программу развития ЦТУ, она будет реализована совместно с правительством Москвы и ОАО "Российские железные дороги", отмечается в сообщении.