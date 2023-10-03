В Минстрое сообщили о разногласиях с Казахстаном по техрегламенту по стройматериалам

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Технический регламент ЕАЭС на строительные материалы и изделия находится в высокой степени готовности, но при согласовании документа возникли разногласия с Казахстаном, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

"Этот документ - в высокой степени готовности. Некоторые участники ЕАЭС (выступают - ИФ) против некоторых аспектов, которые Минстрой РФ включает в техрегламент. На днях на международной конференции в Минске, посвященной техническому регламенту, у нас были бурные дебаты с коллегами из Казахстана. Но документ нужен всем, все заинтересованы. Будем ускоряться, чтобы в 2023 году закончить внутренние согласования и выйти на государственные", - сказал он.

Директор ФАУ "Федеральный центр нормирования и стандартизации" Минстроя Андрей Копытин уточнил журналистам, что разногласия с Казахстаном связаны с разным устройством рынков двух стран.

"К сожалению, много остается разногласий с Казахстаном. В первую очередь, это связано с тем, что у нас по-разному устроены рынки: Казахстан ориентирован на транзит строительных материалов из других стран, поэтому у них подход иной", - отметил он.

В частности, сторонам пока не удается решить вопрос оценки пригодности стройматериалов. В Казахстане пока такой институт отсутствует, уточнил Копытин.

"Коллеги больше нацелены на либерализацию западных норм, в том числе на территории ЕАЭС. Они выступают за то, чтобы западная норма свободно применялась для любых строительных материалов. Мы считаем, что применять западные нормы можно и нужно, но для начала их обязательно нужно проводить через наш технический комитет, вносить в нашу базу. На это наш национальный технический регламент о безопасности строительных материалов нацелен, примерно эту же линию мы прослеживаем и в техническом регламенте ЕАЭС", - объяснил Копытин.

Он выразил надежду, что уже на следующей встрече, посвященной обсуждению проекта, с Казахстаном удастся уладить спорные моменты. При этом, по словам Копытина, общая позиция по большинству вопросов у России - с Белоруссией.

Ранее в странах ЕАЭС и России не существовало техрегулирования в области строительных материалов, в том числе общего документа по этому поводу, напомнил Музыченко. В разрабатываемый документ заложен, в частности, переход к единому рынку, требованиям техбезопасности и качеству всей производимой строительной продукции, а также к единым формам оценки соответствия.

"Этим документом мы должны поставить точку в огромном количестве некачественных материалов, контрафактов, фальсификатов, которые существуют на рынке стран ЕАЭС и попадают и на наш рынок", - сказал замминистра строительства и ЖКХ.