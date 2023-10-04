В Днепропетровской области сбит украинский самолет МиГ-29

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сбили истребитель вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Солдатское Днепропетровской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, помимо этого, в районе населенного пункта Кринички Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

"В районах населенных пунктов Парасковиевка, Красное Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны", - сказал Конашенков.

Он заявил, что всего за сутки войска РФ нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

Семь атак вооружённых сил Украины отразили российские военнослужащие за минувшие сутки на ряде направлений, нанесены удары по складам противника в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, отметил Конашенков.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 5-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Водяное и Невельское Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Ещё три атаки противника отражены на других участках фронта, сообщил он.

Конашенков сообщил также об ударах по складам ВСУ на территории ДНР, Харьковской и Херсонской областей.

По его данным, потери противника на донецком направлении "составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы".

"Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

На красно-лиманском направлении, сказал он, действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" (запрещенная в РФ организация - ИФ) в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества.

"Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, а также поражены две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30", - сообщил Конашенков.

На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР), сказал Конашенков.

По его словам, "потери противника составили до 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также орудие Д-20".

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Артемовка Луганской народной республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Шийковка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в районах населенных пунктов Купянск и Липцы Харьковской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ, а также боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка и северо-западнее Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также орудие М119 производства США", - сообщил Конашенков.

На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе города Херсон, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ.

"За сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 74 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Васильевка, Кропивницкое, Пески Донецкой народной республики, Вербовое, Мирное, Ульяновка, Ильченково, Пологи Запорожской области, Краснореченское, Белогоровка Луганской народной республики, Великий Выселок Харьковской области", - сказал Конашенков.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны перехвачены две противокорабельные ракеты "Нептун", управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Град".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 484 самолета, 250 вертолетов, 7491 беспилотный летательный аппарат, 440 зенитных ракетных комплексов, 12326 танков и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13789 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил представитель Минобороны РФ.