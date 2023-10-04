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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Соцфонд РФ опроверг сообщения о сбое в работе своей системы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Социальный фонд РФ опроверг информацию о сбоях в работе своей системы.

"Все системы фонда работают в штатном режиме. Все услуги предоставляются в полном объеме", - заявили журналистам в пресс-службе Соцфонда в среду.

Ранее в социальных сетях появилась информация, согласно которой граждане РФ не могут получить необходимые документы и услуги в МФЦ, связанные с выплатой и оформлением пенсий, из-за "зависшей" базы фонда.

Социальный фонд
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