Соцфонд РФ опроверг сообщения о сбое в работе своей системы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Социальный фонд РФ опроверг информацию о сбоях в работе своей системы.

"Все системы фонда работают в штатном режиме. Все услуги предоставляются в полном объеме", - заявили журналистам в пресс-службе Соцфонда в среду.

Ранее в социальных сетях появилась информация, согласно которой граждане РФ не могут получить необходимые документы и услуги в МФЦ, связанные с выплатой и оформлением пенсий, из-за "зависшей" базы фонда.