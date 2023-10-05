Иностранцы в I полугодии выиграли 93% экономических споров в судах РФ

Зарубежные компании в 2023 г. стали чаще обращаться в российские суды, отметил глава ВС РФ Лебедев

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев констатировал рост обращений иностранных граждан в российские суды; он также отметил, что почти все экономические споры в первом полугодии выигрывались иностранцами.

"Количество экономических споров с участием иностранных лиц в первом полугодии этого года составило 10,6 тыс. дел - на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он на XII Международном юридическом форуме стран АТР.

При этом глава Верховного суда отметил, что практически все судебные споры выигрываются иностранцами.

"Количество выигранных ими споров составило 9,9 тысяч дел, или 93%", - сказал он.

По словам Лебедева, повышенное внимание Верховный суд РФ уделяет вопросам защиты прав и законных интересов бизнеса в сфере публично-правовых отношений, связанных с трансграничным оборотом товаров и услуг.

"В первом полугодии этого года судами РФ удовлетворено 52% требований иностранных лиц об оспаривании действий, бездействия и решений таможенных органов и должностных лиц, и 74% требований о возмещении вреда, причиненного таможенными органами", - сказал глава Верховного суда.

Он отметил, что благоприятному деловому климату способствует и эффективное осуществление правосудия по налоговым спорам с участием иностранных инвесторов.

В первом полугодии этого года судами РФ удовлетворено 49% требований иностранных лиц об оспаривании решений, действий и бездействия налоговых органов.