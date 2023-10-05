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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

В МЧС РФ обнаружили около трех тысяч нарушений в детских лагерях в этом году

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ выявили на детских объектах оздоровления около трех тысяч нарушений в 2023 году, сообщил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов журналистам в четверг.

"Что касается статистики - это достаточно, надо пытаться снижать количество нарушений на указанной категории объекта", - отметил он, добавив, что среди распространенных нарушений - неудовлетворительное состояние путей эвакуации и отсутствие автоматической пожарной сигнализации, а также неисправность системы пожарного водоснабжения и недостаточность первичных средств пожаротушения.

"За это к административной ответственности были привлечены 400 юридических и 840 должностных лиц. Кроме того, за неисполнение в срок предписаний более 150 административных дел передано в суды. Свыше двух тысяч информационных писем о неудовлетворительном состоянии лагерей направлено в органы госвласти и прокуратуру", - добавил Воронов.

Он подчеркнул, что летом 2023 года происшествий с детьми, отдыхающими в оздоровительных лагерях, не допущено.

МЧС России
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