Соцфонд разработал систему учета бывших участников СВО для оказания им поддержки

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Соцфонд РФ разработал специальный реестр для фонда "Защитники отечества", в котором будет содержаться информация для персонального сопровождения бывших участников специальной военной операции (СВО), сообщается на сайте Соцфонда в четверг.

"Соцфонд будет передавать "Защитникам отечества" сведения, необходимые для персонального сопровождения участников СВО, демобилизованных (уволенных) с военной и приравненной к ней службы. Эта информация будет содержаться в системе "Реестр ветеранов СВО", которую специально разработал Социальный фонд России для фонда "Защитники отечества", - говорится в сообщении.

В нем также сообщается, что председатель Соцфонда Сергей Чирков и председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилёва подписали соглашение об информационном взаимодействии.

Чирков отметил, что по мере развития и наполнения реестра сведениями платформа будет дорабатываться и совершенствоваться, чтобы стать максимально полезной для обеспечения социальной поддержки ветеранов СВО. Фонд "Защитники отечества" для оказания помощи ветеранам СВО будет иметь возможность через личный кабинет получать сведения о таком человеке, что позволит определить его индивидуальные потребности в той или иной форме поддержки.

"Мы окажем всестороннюю помощь фонду "Защитники отечества". За последние полгода Соцфонд провел большую работу по совершенствованию информационных систем, чтобы охватить ветеранов мерами социальной поддержки, предоставляемыми проактивно и в дистанционном формате", - рассказал глава Соцфонда, его слова цитирует сайт ведомства.