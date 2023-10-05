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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Путин сказал, что ответ РФ на ядерный удар не оставит врагу шансов на выживание

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Ответ России на ядерную агрессию в ее адрес не оставит у противника шансов на выживание, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения, старта ракет, откуда бы это ни исходило, с любой точки мирового океана, либо с какой бы то ни было территории, в ответном встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен - сотен, - наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется", - сказал Путин на заседании международного клуба "Валдай".

Владимир Путин
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