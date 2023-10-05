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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Путин сообщил о нескольких тысячах бойцов "Вагнера", подписавших контракты с ВС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Несколько тысяч бойцов группы "Вагнер" подписали контракты с ВС РФ, они получат социальные гарантии, а до этого с ними расплачивались наличными, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас нет пока единого мнения в России по поводу того, нужны нам такие формирования в России или нет, но на сегодняшний день могу точно сказать, что несколько тысяч бойцов этой компании уже подписали контракты с Вооруженными силами. Хотят, а если хотят, значит будут, принимать участие в боевых действиях", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Они делают это на основе подписанных индивидуальных контрактов, чего раньше не было. И это было большой ошибкой, потому что это же не гарантировало людям социальной защиты: если нет контракта, значит нет социальных обязательств со стороны государства. Чего скрывать-то, это всем уже хорошо известно - деньги платили наличными", - отметил он.

"Как это наличными? Честно говоря, это и моя вина. Не мог себе представить, как это может быть. А если наличными, значит кому-то дали, кому-то не дали. Кто там определяет, кто чего заслужил? Это же вопрос", - добавил Путин.

Владимир Путин
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