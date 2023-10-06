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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Минобороны РФ заявило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что около 10:45 по московскому времени в пятницу уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В ходе патрулирования вертолетом морской авиации Черноморского флота Ка-29 в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ", - заявили в военном ведомстве.\

Накануне Минобороны РФ также сообщало об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части Черного моря.

Минобороны РФ ВСУ Крым Украина
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