Минобороны РФ заявило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что около 10:45 по московскому времени в пятницу уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В ходе патрулирования вертолетом морской авиации Черноморского флота Ка-29 в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ", - заявили в военном ведомстве.\

Накануне Минобороны РФ также сообщало об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части Черного моря.