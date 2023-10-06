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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

"Калашников" запустит в серийное производство снайперскую винтовку Чукавина

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) прошла испытания и будет запущена в серийное производство, сообщила в пятницу пресс-служба "Калашникова".

"Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО "Концерн "Калашников" успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надежности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что по итогам испытаний СВЧ будет запущена в серийное производство.

26 мая "Калашников" сообщил, что в России примут на вооружение снайперскую винтовку Чукавина.

Винтовка разработана под патрон 7,62х54, емкость магазина от винтовки – 10-20 патронов, масса – 4,2 кг. Винтовка снабжена телескопическим прикладом с регулировкой "щеки". Планка Пикатинни по всей длине ствольной коробки позволяет установить любое навесное оборудование. Приклад, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия.

Калашников
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