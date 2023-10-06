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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Морской танкер для ВМФ "Василий Никитин" спущен на воду в Ленинградской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - На "Невском судостроительно-судоремонтном заводе" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) состоялся спуск на воду среднего морского танкера "Василий Никитин", строящегося для Военно-морского флота РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"На Невском судостроительно-судоремонтном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялся спуск на воду среднего морского танкера "Василий Никитин"", - говорится в сообщении.

По данным корпорации, корабль является первым серийным средним морским танкером проекта 23130, строительство которого осуществляется в соответствии с госконтрактом для Минобороны РФ.

"Корабль способен без швартовки к другому теплоходу передавать и принимать жидкие грузы, а также осуществлять прием, хранение, транспортировку и передачу сухих грузов с помощью системы траверзной (способ доснабжения кораблей на ходу - ИФ) передачи грузов в море", - сообщили в ОСК.

ВМФ РФ Минобороны РФ Ленинградская область Невский судостроительно-судоремонтный завод ОСК
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