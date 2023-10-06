Истребитель МиГ-31 поднимался в воздух из-за самолета "Посейдон" ВМС США

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали в воздух истребитель МиГ-31 для недопущения нарушения самолетом Р-8А "Посейдон" ВМС США государственной границы на севере страны, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"6 октября 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Норвежского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - сообщили в ведомстве.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, при приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот, нарушения госграницы РФ не допущено.