Москва потребовала освободить задержанного на Кипре российского журналиста

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Посла Кипра в Москве Кипрос Йоргаллис 6 октября срочно вызвали на Смоленскую площадь, где ему был заявлен категорический протест в связи с "неприемлемыми и провокационными" действиями кипрских властей, говорится в сообщении МИД России.

По данным министерства, 5 октября аккредитованного в Никосии корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка пытались задержать сотрудники спецслужб "с применением грубой силы" под предлогом лишения его журналиста вида на жительство "по стандартному обвинению в угрозе национальной безопасности". Его задерживали для последующего выдворения.

"В результате он и находившийся на месте происшествия" сотрудник российского посольства Дойников получили телесные повреждения, а потом "Гасюк с серьезной травмой руки был брошен за решетку".

В Москве считают "абсолютно надуманными ссылки на неподобающую деятельность собкора "Российской газеты" и нарушение им административного режима пребывания на Кипре", особенно "на фоне демонстративно провокационного и жесткого поведения кипрских силовиков".

"Есть основания полагать, что к организации этой провокации приложили руку западные спецслужбы", - подчеркивается в заявлении.

МИД потребовал от кипрской администрации "немедленного освобождения российского корреспондента, исчерпывающих объяснений по поводу вопиющего инцидента и официальных извинений".