Украинцы смогут въезжать в РФ из третьих стран только через два пункта пропуска

Это АПП "Лудонка" (Псковская область) и аэропорт "Шереметьево", порядок въезда вступает в силу 16 октября

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ своим распоряжением ввело с 16 октября временный порядок въезда в Россию граждан Украины с территории других государств: украинцы от 14 лет и старше смогут въезжать только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и воздушный пункта пропуска в аэропорту "Шереметьево".

В соответствии с документом, имеющимся в распоряжении "Интерфакса", "с полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда".

В распоряжении говорится, что "граждане Украины, прибывающие в Россию с территории других государств, с 16 октября смогут въезжать в нашу страну только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и воздушный пункт пропуска, расположенный в московском аэропорту "Шереметьево".

Этот порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.

Новый временный порядок не коснется граждан Украины в возрасте до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении законных представителей.

В документе отмечается, что это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей РФ в сложившихся условиях.

В правительстве пояснили, что порядок, действующий для граждан Украины, находящихся на территории Донецкой и Луганской народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в том числе в зоне специальной военной операции, сохраняется. Они въезжают в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми субъектами РФ и сопредельными территориями.