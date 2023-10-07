Три человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе Хабаровск - Владивосток

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Михайловском районе Приморского края, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД по региону в субботу.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в пятницу вечером на 650 км автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток.

"Водитель автомобиля Isuzu Forward двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. При выполнении обгона, не убедившись в безопасности маневра, мужчина выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Auris", - сказано в сообщении.

После удара легковой автомобиль загорелся. По информации начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирины Сыровой, водитель и двое пассажиров Тойоты, в том числе 11-летний ребенок скончались на месте.

Водитель грузовика госпитализирован с ушибом грудной клетки и травмой живота. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.