Пять человек погибли при пожаре в Нижегородской области
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Пожар в Арзамасском районе Нижегородской области в ночь на субботу унес жизни пятерых членов семьи, сообщает региональное ГУ МВД.
Около 02.25 мск произошло возгорание в жилом доме на улице Южная н.п. Слизнево.
"По предварительным данным, в результате пожара погибли пять человек: мужчина, женщина 1996 г.р., а также дети 2011, 2020, 2022 г.р.", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины пожара.