Кабмин РФ выделил более 630 млн руб. на разработку базовых станций 4G/5G

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство России дополнительно направит более 632 млн рублей на создание решений для операторов связи на базе OpenRAN.

"Работа ведётся в рамках "дорожной карты" "Современные и перспективные сети мобильной связи" до 2030 года. Одно из её направлений предусматривает разработку оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса", - говорится в подписанном распоряжении, размещенном на сайте правительства РФ в субботу.

Согласно документу, субсидия, источником которой станет резервный фонд правительства, пойдёт на возмещение затрат, связанных с формированием научно-технических заделов по этому направлению.