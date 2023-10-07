Минобороны РФ сообщило об отражении 12 атак ВСУ на ряде направлений

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что российские войска за сутки отразили двенадцать атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском, красно-лиманском, донецком и южно-донецком направлениях.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Макеевка Луганской народной республики и Лиман Первый Харьковской области", - сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

"Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 115 бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Лиман Первый и Ивановка Харьковской области", - заявил он.

По данным Конашенкова, потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Веселое и Северное Донецкой народной республики", - сказал представитель Минобороны РФ

Он заявил, что потери украинской армии на данном направлении составили до 190 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщил Конашенков.

"Ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Новомихайловка Донецкой народной республики", - сказал он.

По его словам, за сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы.

"На красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщил Конашенков.

По его данным, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили свыше 65 военнослужащих, два пикапа, самоходная гаубица "Акация", два орудия Д-30 и одно Д-20.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 80-й десантно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка, Работино и Малая Токмачка Запорожской области", - сказал представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что потери украинских сил за сутки на данном направлении составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа; в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, а также пушка М-46.

Конашенков также заявил, что на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, и гаубица Д-30.

"На островах Алешкинский и Переяславский уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - сказал представитель Минобороны РФ.