Более 4,4 тыс. жителей Курской области остались без света из-за непогоды

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Жители почти трех десятков населенных пунктов Курской области остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Аорывистый ветер с дождем стал причиной нарушения энергоснабжения в пяти муниципалитетах региона. В зону отключения находятся 27 населенных пункта с населением более 4,4 тыс. человек, из которых 969 - дети.

Отмечается, что социально значимые объекты в зону отключения не попали.

Ориентировочное время завершения проведения аварийно-восстановительных работ 8 утра 8 октября.