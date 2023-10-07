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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Более 4,4 тыс. жителей Курской области остались без света из-за непогоды

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Жители почти трех десятков населенных пунктов Курской области остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Аорывистый ветер с дождем стал причиной нарушения энергоснабжения в пяти муниципалитетах региона. В зону отключения находятся 27 населенных пункта с населением более 4,4 тыс. человек, из которых 969 - дети.

Отмечается, что социально значимые объекты в зону отключения не попали.

Ориентировочное время завершения проведения аварийно-восстановительных работ 8 утра 8 октября.

Курская область МЧС
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