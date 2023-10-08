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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В селе под Тулой нарушено газоснабжение после падения опоры газовой трубы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Тульской области в селе Хрущево (Ленинский район) отключен газ после падения опоры газовой трубы, также повреждения получили два пассажирских автобуса и автомобиль, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"(...) 7 октября у дома № 2 по ул. Центральной опора газовой трубы упала на проезжую часть, задев проезжающий легковой автомобиль. Двигавшиеся во встречном направлении один пассажирский автобус столкнулся с упавшей опорой, на второй автобус опора упала на крышу", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, пострадавшим в легковом автомобиле оказывается медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Других пострадавших нет.

На месте происшествия работают аварийные и спасательные службы. Принимаются меры по восстановлению опоры газовой трубы и замене участка газопровода.

В настоящее время в Тульской области сложные погодные условия: дождь и сильный ветер до 20 м/с.

Тульская область
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