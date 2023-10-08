Кабмин выделил 500 млн руб. на поддержку разработок новых технологий и материалов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на поддержку разработок, связанных с новыми перспективными технологиями и материалами.

"Субсидии на реализацию инновационных проектов будут предоставляться по линии Минобрнауки и Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы центрам Национальной технологической инициативы, созданным на базе крупнейших российских вузов", - сообщается на сайте кабмина в воскресенье.

Отмечается, что поддержка разработки и внедрения новых технологий и материалов поможет выполнению важнейших задач, связанных с развитием высокотехнологичных отраслей промышленности и укреплением технологического суверенитета.