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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

В Пскове упавшие из-за ветра деревья повредили 22 автомобиля

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сильный ветер в ночь на воскресенье повалил более пятидесяти деревьев в городе Пскове, сообщил глава города Борис Елкин.

"Сильные порывы ветра, не прекращающиеся почти сутки, не прошли бесследно. Всю ночь дежурные бригады занимались уборкой упавших деревьев. Зафиксировано падение 55 деревьев и повреждение 22 автомобилей", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, из-за сильного ветра с главного корпуса Псковского государственного университета слетела часть крыши.

Специализированные службы города работают в круглосуточном и усиленном режиме.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, усиление ветра по области дало новую волну отключений электричества. Отмечается, что больше всего отключений зафиксировано в Печорском, Псковском и Себежском районах.

Энергетики продолжают устранять причины отключения электричества. По данным пресс-службы "Россети Северо-Запад", на смене 143 бригады, задействовано 146 единиц техники.

Псковским специалистам помогают прибывшие на помощь бригады из Карелии и Вологды.

В регионе опять наблюдается штормовой ветер, в течение дня синоптики прогнозируют еще и мокрый снег.

Псков Псковская область
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