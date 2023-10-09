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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Минобороны опубликовало архивные документы к 80-летию завершения Битвы за Кавказ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России запустило мультимедийный проект с архивными документами к 80-летию со дня завершения Битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны.

Материалы из фонда Центрального архива Минобороны (ЦАМО) РФ опубликованы в мультимедийном историко-познавательном разделе "Непокоренный Кавказ", говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, в проекте представлены рассекреченные документы военных лет, посвященные освобождению от немецко-фашистских захватчиков территории Северного Кавказа и Кубани в годы Великой Отечественной войны.

"9 октября 1943 года завершилось одно из величайших сражений Великой Отечественной войны - Битва за Кавказ. В этот день Красная Армия в результате ударов с суши и высадки десантов с моря полностью освободила от немецких и румынских захватчиков Таманский полуостров", - говорится в сообщении.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в документах подробно описан план советского командования Новороссийско-Таманской наступательной операции.

"Публикация рассекреченных документов из фондов ЦАМО РФ о заключительной операции Битвы за Кавказ, освобождении Таманского полуострова и героизме красноармейцев направлена на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, на противодействие фальсификации истории", - отметили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ
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