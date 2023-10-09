Операторам площадок для госзакупок могут разрешить взимать плату в электронной форме

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Операторам электронных торговых площадок (ЭТП), отобранных правительством для проведения госзакупок, могут разрешить взимать плату за любые обязательные (предусмотренные законодательством - ИФ) торги в электронной форме.

С таким предложением выступил Минфин, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией ведомства.

"Минфин предлагает ввести возможность операторов электронных площадок взимать плату с участников торгов за заключение договора по результатам проведения торгов в порядке и размере, установленными постановлением № 564 для взимания платы с участников закупок, если иные порядок и размеры взимания платы не установлены нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы проведения соответствующих торгов (речь идет, прежде всего, об имущественных торгах - ИФ)", - процитировал источник позицию Минфина.

Предложение о таком расширении платежной базы ЭТП объясняется тем, что операторам площадок приходится дорабатывать ЭТП для обеспечения возможности проведения на них более 20 различных видов торгов, которые должны проводиться на ЭТП в электронной форме, но взимание платы за участие в которых не предусмотрено.

"Возмещение затрат на обеспечение их проведения, доработку функционала электронной площадки осуществляется за счет иных источников дохода оператора электронной площадки, в том числе за счет платы, взимаемой с участников закупок", - считают в Минфине.

По словам источника, ранее, в августе, ЭТП обратились к регуляторам с предложением о повышении платы за участие в закупках - предельный размер такой платы установлен правительством. При этом операторы площадок ссылались на необходимость компенсации части затрат на доработку функционала ЭТП.

Тогда Минфин предложил площадкам предоставить обоснование затрат на соответствующую доработку функционала ЭТП и после этого вернуться к рассмотрению вопроса о повышении платы за участие в закупках.

Летом 2018 года правительство утвердило перечень ЭТП для проведения госзакупок. В него включены девять ЭТП - восемь универсальных и одна специализированная. К числу универсальных ЭТП были отнесены ЕЭТП, "РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные торговые системы", ГУП "Агентство по госзаказу РТ" и "Российский аукционный дом", а также "ТЭК-Торг" и ЭТП ГПБ ("Электронная торговая площадка Газпромбанка").

На этих площадках в обязательном порядке проводятся все госзакупки и часть закупок госкомпаний (закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства). За участие в этих торгах операторы ЭТП могут взимать плату - с победителя закупки.

В 2022 году на эти ЭТП были переведены различные виды торгов госимуществом. В этом случае взимание платы не предусматривалось.

Весной 2023 года операторам ЭТП разрешили устанавливать плату за проведение "земельных" торгов госимуществом - аукционов по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Размер платы был определен в 1% процент начальной (максимальной) цены контракта, но не более чем 5 тысяч рублей.

Ранее операторы ЭТП заявляли "Интерфаксу", что регулируемые имущественные торги площадкам не очень интересны.

"Электронным площадкам не выгодно заниматься продажей госимущества, поскольку тариф на такие торги упразднен, - говорил в декабре 2022 года гендиректор ЭТП Газпромбанка Михаил Константинов. - Это влечет за собой низкую конкуренцию на торгах и в целом невысокую активность в этом направлении".

"На сегодняшний день имущественные регулируемые торги для ЭТП не очень интересны, потому что из-за отсутствия тарификации площадки не могут на них получать ощутимый доход, - добавляли в "ТЭК-Торг". - Нет дохода - нет возможности направлять средства на работу с рынком, с процедурами, увеличивать количество покупателей. Если ситуация изменится, то площадки получат больший ресурс для развития такого вида торгов, а значит, рынок тоже получит существенный толчок в развитии".

По данным ГИС "Торги", в 2022 году было объявлено о проведении около 50 тысяч торгов по продаже или аренде земельных участков на общую сумму в 15 млрд рублей. Из них немногим менее 50% признаны несостоявшимися и по ним не заключены соответствующие договоры. Состоявшимися признаны только 14% торгов (их начальная цена составляла 2 млрд рублей, а итоговая - 9 млрд рублей). Еще 7% "земельных" торгов (на 1 млрд рублей) были признаны несостоявшимися, но по ним были заключены договора с единственным участником.

Госзаказчики заключили в 2022 году контракты на общую сумму 11,1 трлн рублей, что на 18% больше аналогичного показателя 2021 года, говорится в отчете Минфина о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

По данным Минфина, в прошлом году госзаказчики оформили 3,2 млн контрактов (с учетом контрактов, заключенных по результатам закупок, проведенных в 2021 году) на 11,1 трлн рублей. Кроме того, российские госкомпании, не находящиеся под антироссийскими санкциями и размещающие в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок информацию о своих контрактах, в 2022 году заключили с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП, - такие закупки проводятся только на ЭТП для госзакупок - ИФ) 907 тысяч договоров на 4,4 трлн рублей.