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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Песков переадресовал Минобороны вопрос о сроках СВО

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обратиться в Минобороны с вопросом о сроках завершения специальной военной операции.

"Специальная военная операция продолжается, цели будут достигнуты. По срокам завершения ничего сказать не могу. Это прерогатива наших военных", - сказал он на брифинге.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что СВО в ближайшее время будет завершена.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Леонид Слуцкий Минобороны СВО
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