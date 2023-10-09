Песков переадресовал Минобороны вопрос о сроках СВО

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обратиться в Минобороны с вопросом о сроках завершения специальной военной операции.

"Специальная военная операция продолжается, цели будут достигнуты. По срокам завершения ничего сказать не могу. Это прерогатива наших военных", - сказал он на брифинге.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что СВО в ближайшее время будет завершена.