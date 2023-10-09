Юрий Шевчук перенес инфаркт

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Музыкант Юрий Шевчук в сентябре перенес инфаркт миокарда, сообщается на официальном сайте концертов группы "ДДТ".

"Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года", - говорится в сообщении. Группа отмечает, что "Юрий чувствует себя хорошо".

Ранее запланированные концерты в Тель-Авиве, Белграде и Лимассоле переносятся на новые даты. Концерт в Дубае состоится 3 января.