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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском судоходном канале

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сухогруз "Генрих Гасанов", следовавший в порт Амирабад (Иран), наскочил на мель на 150,4 км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

"Экипаж сухогруза 14 человек. Повреждения судна, разлива топлива, пострадавших нет. Движение судов по каналу временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Организована работа с компетентными службами.

Спасатели уточняют, что порт приписки судна – Астрахань.

Иран Астрахань
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