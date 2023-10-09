Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском судоходном канале

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сухогруз "Генрих Гасанов", следовавший в порт Амирабад (Иран), наскочил на мель на 150,4 км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

"Экипаж сухогруза 14 человек. Повреждения судна, разлива топлива, пострадавших нет. Движение судов по каналу временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Организована работа с компетентными службами.

Спасатели уточняют, что порт приписки судна – Астрахань.