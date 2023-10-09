Правительство РФ отклонило проект о прогрессивной шкале налогообложения

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ вынесло отрицательное заключение на законопроект о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения, в начале октября документ был внесен в парламент председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым.

Законопроект (№450126-8) предлагал дифференцированную шкалу налоговых ставок с необлагаемым доходом в размере 30 тысяч рублей в месяц; НДФЛ в размере 13% на доходы в размере от 30 до 417 тыс. в месяц и по нарастающей до 35% от суммы, превышающей 8,3 млн рублей в месяц.

"Существующая на сегодняшний день система обложения НДФЛ позволяет говорить о сбалансированном подходе, учитывающем интересы как налогоплательщиков, так и бюджетной системы РФ", - говорится в заключении правительства.

В начале октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным заявлять о своей позиции на фоне информации о предстоящем в Госдуме обсуждении поправок, предусматривающих введение прогрессивной шкалы налогообложения.

"Было бы неправильно сейчас нам заявлять о какой-то позиции перед тем, как народные избранники проведут свои дискуссии в комитетах и так далее. Поэтому пока преждевременно говорить о позиции", - сказал Песков журналистам.