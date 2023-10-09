Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Правительство РФ отклонило проект о прогрессивной шкале налогообложения

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ вынесло отрицательное заключение на законопроект о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения, в начале октября документ был внесен в парламент председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым.

Законопроект (№450126-8) предлагал дифференцированную шкалу налоговых ставок с необлагаемым доходом в размере 30 тысяч рублей в месяц; НДФЛ в размере 13% на доходы в размере от 30 до 417 тыс. в месяц и по нарастающей до 35% от суммы, превышающей 8,3 млн рублей в месяц.

"Существующая на сегодняшний день система обложения НДФЛ позволяет говорить о сбалансированном подходе, учитывающем интересы как налогоплательщиков, так и бюджетной системы РФ", - говорится в заключении правительства.

В начале октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным заявлять о своей позиции на фоне информации о предстоящем в Госдуме обсуждении поправок, предусматривающих введение прогрессивной шкалы налогообложения.

"Было бы неправильно сейчас нам заявлять о какой-то позиции перед тем, как народные избранники проведут свои дискуссии в комитетах и так далее. Поэтому пока преждевременно говорить о позиции", - сказал Песков журналистам.

Правительство РФ Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думе обещали проработать отзыв ратификации ДВЗЯИ за десять дней

В Думе обещали проработать отзыв ратификации ДВЗЯИ за десять дней

Минэкономразвития назвало санкции главной причиной снижения производительности труда

Путин поручил внести Мурманский СПГ в стратегию и ускорить либерализацию экспорта СПГ

Минкультуры поможет русским театрам за рубежом поставить 30 спектаклей

Минкультуры поможет русским театрам за рубежом поставить 30 спектаклей

Московских автомобилистов попросили утром во вторник не выезжать на летней резине

Песков назвал востребованным форматом большую пресс-конференцию президента

Песков назвал востребованным форматом большую пресс-конференцию президента

Холдинг ТМХ может редомицилироваться в САР до конца года

Обострение палестино-израильского конфликта

У дипломатов нет данных о россиянах, пострадавших в Израиле и секторе Газа

Главный раввин России госпитализирован с сотрясением мозга

Главный раввин России госпитализирован с сотрясением мозга

Турбизнес просит освободить гендиректора агрегатора "Спутник" Александра Кима

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });