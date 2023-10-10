Николай Патрушев и Ильхам Алиев встретились в Баку

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сообщила пресс-служба СБ РФ во вторник вечером.

"Обсужден широкий круг вопросов российско-азербайджанского сотрудничества в различных сферах. Сделан акцент на темах, связанных с обеспечением и укреплением региональной и международной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении на сайте президента Азербайджана отмечается, что в ходе встречи Алиев подчеркнул важность решения региональных вопросов с участием стран региона в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран).

"Также состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества между Азербайджаном, Россией и Ираном в направлении развития транспортного коридора Север-Юг", - подчеркивается в сообщении.

Ранее во вторник СБ РФ сообщил, что Патрушев прилетел в Баку для проведения плановых российско-азербайджанских консультаций по вопросам безопасности.