Мишустин поручил тщательно контролировать водные объекты в новых регионах

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести учет всех водных объектов на новых территориях и тщательно контролировать их обследование и восстановление.

"Важная тема сегодня - новые регионы. Уже агентство там работает. Необходимо сделать учет всех водных объектов", - заявил премьер на встрече с главой Росводресурсов Дмитрием Кирилловым.

"Важно тщательно контролировать, чтобы обследование и восстановление таких объектов в этих регионах было сделано вовремя", - подчеркнул он.

Кириллов рассказал, что его ведомство уже провело инвентаризацию.

"На сегодняшний день сведения о более 400 (водных объектов) из них, самых крупных, внесены в государственный водный реестр. Провели также обследование фактического состояния водных объектов. Обследовали совместно порядка 950 км проблемных участков русел рек", - заявил он.

По его словам, уже началась расчистка восьми участков в границах городов ЛНР, ДНР и на территориях Херсонской и Запорожской областей.

"Приступили к расчисткам рек Лугань и Ольховка в Луганске, Кальмиус в Донецке, также ряда других водных объектов. Это в качестве задачи на 2023 год. Все работы там идут организованно, в графике. Мы их обязательно выполним. Предполагается расчистить свыше 40 км проблемных участков русел рек" - сказал Кириллов.

В 2024 году планируется продолжить расчистку русел рек на новых территориях, отметил он. Сейчас готовится соответствующая проектная документация.

"Кроме того, наша задача в 2024 году определить по итогам водохозяйственного районирования соответствующие квоты и лимиты забора воды в водных объектах. Это особенно важно, потому что регионы и без того были всегда вододефицитные, а сегодня в силу сложившихся определенных обстоятельств они потеряли доступ к двум крупным водным источникам: это река Северский Донец и река Днепр", - сообщил Кириллов.