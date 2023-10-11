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России заинтересовалась в строительстве магистрального газопровода в Мьянме

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Россия заинтересована участвовать в строительстве магистрального газопровода "Милиджайн - Янгон" в Мьянме, перспективы этого проекта обсудили главы министерств энергетики двух стран Николай Шульгинов и Коу Коу Лвин на полях "Российской энергетической недели" (РЭН), сообщило Минэнерго России.

Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества в области геологоразведки. В частности, российские специалисты готовы разработать цифровую геологическую карту для мьянмских партнеров.

Кроме того, руководители ведомств рассмотрели планы по проектам строительства и модернизации энергетических объектов Мьянмы, а также обсудили вопрос обучения и стажировок персонала, обмена опытом специалистов двух стран.

Николай Шульгинов Минэнерго Мьянма Коу Коу Лвин
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